Rapinese | Cari giornalisti io posso anche essere analfabeta voi no

Il sindaco ha risposto alle critiche dei giornalisti, affermando che può anche essere analfabeta, mentre loro no. La polemica si inserisce nel clima teso che caratterizza il periodo pre-elettorale. Il confronto si svolge attraverso un lungo post pubblicato sulla rubrica personale

Il clima è quello che è. E sarà sempre più rovente con l'avvicinarsi delle elezioni. Chi scrive lo ha riassunto in questo articolo, al quale il sindaco Rapinese ha voluto rispondere inviandoci questo suo lungo post (tratto dalla personalissima rubrica "Le Bugie Su Rapinese") che pubblichiamo di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Auguri di Giorgia Meloni ai giornalisti: “Se mi riposo io due giorni fatelo anche voi”Brindisi a Palazzo Chigi per gli auguri di Natale della premier Giorgia Meloni ai dipendenti della Presidenza del Consiglio, che hanno affollato il...

Pestaggio del poliziotto nella manifestazione pro-Askatasuna a Torino, antagonista intervistato in tv: "C'ero anche io, essere per la pace non vuol dire essere pacifisti"Nella puntata trasmessa nella serata di ieri, domenica 8 febbraio 2026, la trasmissione televisiva ‘Fuori dal coro’ di Rete 4 ha intervistato un...