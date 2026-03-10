Rai post per Martina Miliddi il web insorge e il contenuto viene rimosso

Domenica 8 marzo, la Rai ha pubblicato un post dedicato a Martina Miliddi, attirando rapidamente l’attenzione degli utenti online. In molti hanno commentato criticamente il contenuto, ritenendolo sessista, portando a una reazione immediata sulla piattaforma. Poco dopo, il post è stato rimosso. La vicenda ha generato discussioni sui social e tra gli utenti riguardo alla percezione del messaggio diffuso.

Martina Miliddi ormai è diventata ospite fissa del programma Affari Tuoi. Era da tempo che Stefano De Martino chiedeva una ballerina e alla fine è stato accontentato: la giovane è diventata performer all'interno della trasmissione. "Attenzione! Queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e anche il vostro apparato cardiorespiratorio", questa la didascalia del post Rai con Martina Miliddi che ballava. Ciò ha scatenato stupore da parte del pubblico che ha considerato quella descrizione esagerata e un po' "sessista". Va sottolineato che il post in questione è stato pubblicato l'8 marzo, giorno in cui ricade la Gionata Internazionale della donna.