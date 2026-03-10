Raffaele Marrone eletto presidente nazionale di Unionservizi Confapi

Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli, è stato scelto come nuovo presidente di Unionservizi Confapi, l’organizzazione che riunisce le imprese italiane impegnate nei servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e attività correlate. La sua elezione è stata comunicata durante un evento ufficiale e rappresenta un passaggio importante per questa associazione di settore.

Il presidente di Confapi Napoli, Raffaele Marrone, è stato eletto presidente di Unionservizi Confapi, l'organizzazione che rappresenta le imprese italiane dei servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e attività affini. La decisione è arrivata a Roma durante l'ultima riunione del Consiglio nazionale ed è stata presa all'unanimità. Marrone succede a Vincenzo Elifani, che continuerà a collaborare con l'associazione nel ruolo di past president.