Radici aggressive in viale Terme L’opposizione | Comune inerte

A viale Terme si sono verificati episodi di atteggiamenti aggressivi, portando l’opposizione a criticare l’inerzia dell’amministrazione comunale. Durante una riunione, è stato presentato un ordine del giorno che sarà esaminato nei prossimi incontri pubblici. La questione riguarda comportamenti violenti che hanno coinvolto alcuni residenti e cittadini che frequentano l’area.

Torna al centro del dibattito politico viale Terme. A presentare un odg che finirà sui tavoli del prossimo consiglio comunale è il consigliere d’opposizione Lorenzo Brogi, fresco iscritto di Futuro Nazionale, che nel suo duro attacco all’ amministrazione comunale parte dal cartello affisso proprio dal Comune e che campeggia sui marciapiedi del viale simbolo della città con su scritto " degrado da radici ". Un avvertimento insomma ai passanti di prestare attenzione alle insidie del terreno, causate dal lavoro sotterraneo delle radici che creano avvallamenti nel tratto pedonale. Nell’odg il consigliere Brogi punta l’indice contro lo stato di incuria del marciapiede e della sede stradale, deformati dalla spinta delle radici degli alberi, e accusa di "grave, totale immobilismo" l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

