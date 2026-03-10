Racket l' allarme di Assoimpresa | A Palermo episodi preoccupanti serve una reazione civile forte

Assoimpresa segnala episodi preoccupanti a Palermo legati al racket, con tre incidenti recenti che destano attenzione. Un incendio ha devastato quattro furgoni in un parcheggio di via Saetta, un altro ha danneggiato un escavatore in viale Amedeo d’Aosta e, sabato scorso, si è verificato un nuovo raid contro una tabaccheria di via Messina Marine. La situazione richiede una forte reazione civile.

Prima l’incendio in un parcheggio di via Saetta, che ha distrutto quattro furgoni posteggiati; poi il rogo che ha danneggiato un escavatore in viale Amedeo d’Aosta; infine, sabato scorso, un nuovo raid contro una tabaccheria di via Messina Marine. Intimidazioni dal “sapore” mafioso nella zona orientale di Palermo che preoccupano il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi: “Questi atti non sono semplici episodi di cronaca, ma rappresentano un attacco diretto alla libertà economica e alla serenità di chi ogni giorno alza la saracinesca per produrre valore e lavoro. Non possiamo permettere che la violenza diventi uno strumento di pressione nei confronti di imprese e del tessuto produttivo e sociale in generale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

