quindici anni dopo a fukushima

A quindici anni dal disastro di Fukushima, le aree vicino all’impianto nucleare sono ancora deserte e interdette all’uomo. Solo orsi, tassi e cinghiali si avventurano tra le rovine, rappresentando gli unici esseri viventi che si spingono nelle zone abbandonate. Le aree sono rimaste senza interventi umani e prive di insediamenti umani da allora.

Norio Kimura si ferma per guardare dalla finestra incrostata di sporco della scuola elementare Kumamachi di Fukushima. Dentro ci sono ancora libri appoggiati sui banchi, astucci per le matite sparsi sul pavimento, contenitori per il bento mai riportati a casa. Nel corridoio le scarpe segnano il percorso fatto dai bambini durante la fuga. L’edificio è congelato nel tempo, ma all’esterno il parco giochi, un tempo ordinato, è tutto un groviglio di gramigna e susuki (un’erba selvatica). Sullo sfondo s’intravede solo la parte superiore di uno scivolo. I pioli superiori di una scala di metallo su cui un tempo si arrampicavano i bambini impegnati in un percorso a ostacoli sono ormai indivisibili dal tronco dell’albero che per quindici anni ci si è appoggiato sopra, indisturbato. 🔗 Leggi su Internazionale.it

