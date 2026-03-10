Sabato pomeriggio, un ragazzo di 15 anni è stato rapinato alla fermata Lagomaggio del Metromare. L’autore dell’episodio lo ha minacciato e costretto a consegnare il monopattino e i pochi soldi che aveva in tasca. L’evento si è verificato nel contesto di una normale giornata di transito, senza altre persone coinvolte o testimoni diretti.

Minacciato e costretto a consegnare il monopattino e i pochi soldi che aveva in tasca. È quanto accaduto sabato pomeriggio a un ragazzino di 15 anni alla fermata Lagomaggio del Metromare. Per la rapina aggravata è stato arrestato in flagranza un ragazzo poco più grande della vittima, un 19enne tunisino, in Italia da irregolare. Tutto è iniziato intorno alle 19, quando il padre del ragazzo ha contattato la sala operativa della questura di Rimini dopo aver ricevuto la telefonata del figlio che raccontava di essere stato rapinato da due giovani nordafricani. I due lo avrebbero minacciato dicendo che, se non avesse consegnato il monopattino e il denaro che aveva con sé, avrebbero tirato fuori un coltello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quindicenne rapinato alla fermata del Metromare

