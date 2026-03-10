Questo succede ad Alberto Stasi Garlasco è Lovati a sganciare la bomba | tutto ribaltato VIDEO

A Garlasco, il caso di Alberto Stasi torna sotto i riflettori dopo che un investigatore ha rilasciato nuove dichiarazioni, sostenendo che le prove sono state reinterpretate e tutto potrebbe essere stato capovolto. Il procedimento penale contro Stasi si è concluso con la condanna in primo grado, ma la vicenda continua a suscitare discussioni e analisi da parte degli esperti. L’attenzione resta alta sulla vicenda, che risale all’omicidio di Chiara Poggi nell’agosto 2007.

Il caso di Garlasco continua a essere oggetto di analisi e approfondimenti a distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto 2007. Il dibattito si concentra ancora su alcuni passaggi ritenuti determinanti, in particolare sulla ricostruzione medico-legale e sull’incidenza dell’ orario della morte nella valutazione degli alibi e degli elementi investigativi. Tra i temi ripresi di recente, l’attenzione si è focalizzata proprio sugli intervalli temporali indicati dagli esperti e sulle implicazioni che questi possono avere sul piano processuale. Garlasco, focus su orario della morte e valutazioni medico-legali. L’argomento è stato discusso in una puntata di Mattino Cinque, trasmissione condotta da Federica Panicucci, con un confronto tra dati medico-legali e valutazioni tecniche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

