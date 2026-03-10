Questo matrimonio non s' ha da fare al Masini

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Martedì 17 marzo alle 20.45 al Teatro Masini di Faenza con il patrocinio del Comune di Faenza e la collaborazione de “Il Piccolo di Imola” andrà in scena "Questo matrimonio non s'ha da fare” de L'Officina Sant’Ermanno di Imola, che ancora una volta dà voce e spazio a giovani con disabilità. Si tratta di un progetto teatrale unico: una rivisitazione libera dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, testo di Sergio Pizzo, reinterpretata dal cast composto dai “fantastici ragazzi” che seguono i corsi dell’Officina Sant'Ermanno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

