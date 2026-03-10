In ospedale, MariaCeleste incontra un ragazzo con la stampella che si presenta come Carlo. La scena si svolge davanti agli occhi di chi osserva, senza aggiunte o interpretazioni. La conversazione tra i due si limita al semplice scambio di nomi, senza ulteriori dettagli o approfondimenti. La scena si conclude lasciando spazio all’immagine di un incontro spontaneo tra due persone.

Ma davvero si può pensare che quel che ci passa per la testa è quello che nella realtà sarà il risvolto più plausibile? Davvero AndreaX può esserne certo che lui e Nuvoletta torneranno insieme? Cosa gliel’ha fatto credere? Gli incontri a casa dell’amica, donna gigante che aspetta la sorellina dal Niguarda? Le chiacchiere sulla caducità della vita? Il desiderio di vedere Marilù felice per averli in casa con i nonni e gli zii? Il fatto d’essere tornato a Sanremo a sproloquiare d’amore e dintorni? Come direbbe Montalbano, cosa “ha fatto persuaso” Andrea circa l’amore ricambiato di MariaCeleste? Ed infatti siamo lontani, lontanissimi. Noi della vita degli altri, anche dei prossimi, nulla sappiamo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quell’incontro di MariaCeleste in ospedale e il ragazzo (bellissimo) con la stampella: “Sono Carlo”

