Quattordici opportunità per dedicare un anno alla comunità bergamasca

Fino a mercoledì 8 aprile, i giovani interessati possono presentare domanda per il nuovo bando di Servizio Civile a Bergamo. Sono disponibili quattordici posti destinati a chi vuole dedicare un anno alla comunità locale. La selezione riguarda cittadini italiani e stranieri residenti nella provincia di Bergamo, pronti a impegnarsi in diverse attività di utilità sociale.

Bergamo. C’è tempo fino a mercoledì 8 aprile per candidarsi al nuovo bando di Servizio Civile Universale promosso da Caritas Diocesana Bergamasca, che mette a disposizione 14 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni, sia italiani che stranieri, desiderosi di vivere un anno di impegno, crescita e cittadinanza attiva a servizio della comunità. I progetti proposti offrono esperienze concrete accanto alle persone più fragili del territorio, con l’obiettivo di promuovere inclusione, benessere e relazioni significative. L’impegno previsto è di 25 ore settimanali, distribuite su 5 giorni, per una durata complessiva di 12 mesi, con un contributo mensile di più di 500 euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

