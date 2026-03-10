Quarta vittoria nelle ultime cinque di campionato | i Baskérs espugnano Pescara a suon di triple

I Chemifarma Baskérs Forlimpopoli hanno ottenuto la loro quarta vittoria nelle ultime cinque partite di campionato, sconfiggendo Pescara con un punteggio deciso. La squadra ha dimostrato di avere personalità, talento e sangue freddo, prevalendo grazie a una serie di triple decisive. La partita si è svolta in modo intenso, con i Baskérs che hanno dominato il gioco e portato a casa il risultato.

Servivano personalità, talento e sangue freddo. E i Chemifarma Baskérs Forlimpopoli hanno dimostrato di averne in abbondanza. La squadra di coach Tumidei espugna il parquet dell'Amatori Pescara con un convincente 82-68, firmando una prestazione di grande solidità difensiva e straordinaria precisione dall'arco: ben 16 le triple realizzate dai romagnoli. Un successo pesante, arrivato in uno scontro diretto delicato nella corsa salvezza, che conferma il buon momento dei Baskérs: si tratta infatti della quarta vittoria nelle ultime cinque partite. L'avvio di gara indirizza subito la serata. Dopo la tripla iniziale di Porfilio per il 5-2, Forlimpopoli reagisce con un devastante parziale di 20-2 che ribalta completamente l'inerzia del match.