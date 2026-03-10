Quarta Repubblica lo psichiatra dei bimbi del bosco | Trauma da sradicamento

Nella trasmissione Quarta Repubblica, uno psichiatra ha parlato di un caso che riguarda una famiglia che vive in un bosco. Secondo lui, i bambini hanno subito un trauma da sradicamento. La vicenda, che riguarda questa famiglia, continua a essere al centro dell’attenzione e suscita molte discussioni tra gli spettatori. Nuovi dettagli sono emersi in questi giorni, mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda.

Il caso della Famiglia nel bosco prosegue con nuovi sviluppi che, soprattutto in questi giorni, continuano a far discutere. Specie dopo la decisione del Tribunale dell'Aquila di allontanare la madre dai figli e di separare i bambini. Se ne parlava ieri 9 marzo a Quarta Repubblica, la trasmissione di approfondimento condotta dal giornalista Nicola Porro su Rete 4, dove ha preso la parola lo psichiatra Tonino Cantelmi che segue i due minori. "Nessuno si è preoccupato di preparare i bambini a questo distacco. I bambini capiscono la cosa così come possono, se ne accorgono che sta succedendo qualcosa - racconta il dottore - Succede un dramma, una bimba febbricitante avvinghiata da madre, gli altri due in condizioni di stordimento.