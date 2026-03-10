Quarta circoscrizione nuove postazioni dei rifiuti ad accesso controllato

Nella quarta circoscrizione di Verona, il 9 marzo sono state installate cinque nuove postazioni di raccolta rifiuti a accesso controllato, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti. Le nuove postazioni si trovano principalmente in Via Murari Bra e nelle vie circostanti. Questa modifica riguarda la modalità di accesso e utilizzo delle aree di deposito dei rifiuti per i residenti e le attività della zona.

Installati i primi cinque cassonetti, prosegue la distribuzione delle credenziali e parte il porta a porta di carta e plastica-metalli Cambia la raccolta dei rifiuti nella quarta circoscrizione di Verona, dove ieri, 9 marzo, sono state installate le prime cinque nuove postazioni ad accesso controllato, a partire da Via Murari Bra e dalle vie limitrofe. Parte così il servizio di raccolta combinato, che nelle prossime settimane porterà alla sostituzione di circa 120 cassonetti tradizionali. La fase di transizione sarà graduale e accompagnerà i residenti verso un sistema che integra cassonetti ad accesso controllato per secco e umido con il porta a porta per carta e plastica-metalli. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Postazioni interrate per la raccolta dei rifiuti: vie e quartieri coinvolti a GenovaA Genova si torna a parlare del progetto di creare ecoisole interrate per la raccolta dei rifiuti, come avviene già in molte città in Italia e in... Pri, costituito il Comitato di Coordinamento per la Quarta CircoscrizioneIl Partito Repubblicano Italiano di Messina compie un ulteriore passo nel consolidamento della propria rete territoriale forte e organizzata,... Nuove postazioni per i rifiuti ad accesso controllato: partenza in via Murari Brà Tutto quello che riguarda Quarta circoscrizione Temi più discussi: Nuove postazioni per i rifiuti ad accesso controllato: partenza in via Murari Brà; Tensioni nelle postazioni per il rinnovo delle carte d’identità – Il presidente della seconda Circoscrizione chiede il presidio della Polizia Municipale durante le aperture pomeridiane; In 4^ Circoscrizione a Verona arrivano i nuovi cassonetti ad accesso controllato; Raccolta rifiuti, scatta la rivoluzione Amia in Quarta circoscrizione. Nuove postazioni per i rifiuti ad accesso controllato: partenza in via Murari BràParte dalla Quarta circoscrizione la nuova fase del sistema di raccolta dei rifiuti a Verona. Da oggi, in via Murari Brà, sono in corso le operazioni di ... giornaleadige.it Raccolta rifiuti, scatta la rivoluzione Amia in Quarta circoscrizioneIl servizio di raccolta combinato di Amia approda oggi, lunedì 9 marzo, nella Quarta circoscrizione del comune di Verona. veronaoggi.it Rifiuti, nuovi cassonetti con tessera in Quarta circoscrizione - facebook.com facebook