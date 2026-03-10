Quarta circoscrizione nuove postazioni dei rifiuti ad accesso controllato

Nella quarta circoscrizione di Verona, il 9 marzo sono state installate cinque nuove postazioni di raccolta rifiuti a accesso controllato, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti. Le nuove postazioni si trovano principalmente in Via Murari Bra e nelle vie circostanti. Questa modifica riguarda la modalità di accesso e utilizzo delle aree di deposito dei rifiuti per i residenti e le attività della zona.

Installati i primi cinque cassonetti, prosegue la distribuzione delle credenziali e parte il porta a porta di carta e plastica-metalli Cambia la raccolta dei rifiuti nella quarta circoscrizione di Verona, dove ieri, 9 marzo, sono state installate le prime cinque nuove postazioni ad accesso controllato, a partire da Via Murari Bra e dalle vie limitrofe. Parte così il servizio di raccolta combinato, che nelle prossime settimane porterà alla sostituzione di circa 120 cassonetti tradizionali. La fase di transizione sarà graduale e accompagnerà i residenti verso un sistema che integra cassonetti ad accesso controllato per secco e umido con il porta a porta per carta e plastica-metalli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

