Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero viene determinato dal PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il costo all’ingrosso dell’energia in Italia. Questo valore viene aggiornato periodicamente e rappresenta il punto di riferimento principale per i fornitori e i clienti. Chi acquista energia nel mercato libero si confronta con queste variazioni di prezzo, influenzate dalle fluttuazioni del mercato.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta di un valore di riferimento fondamentale sia per i fornitori del mercato libero sia per chi si trova ancora in regime di maggior tutela. Al 10 Marzo 2026, il PUN si attesta a 168,54 €MWh, ovvero 0,1685 €kWh. Questo valore è in crescita rispetto ai mesi precedenti, segnalando una fase di rialzo dei prezzi all’ingrosso. Per chi si trova nel mercato libero, il prezzo finale dipende dal contratto sottoscritto con il proprio fornitore, che può proporre tariffe fisse o variabili rispetto al PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Quanto costa un pieno con l'auto elettrica

