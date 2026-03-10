Quando l’agriturismo incontra la cucina d’autore

Negli ultimi anni, il termine agriturismo ha assunto molte sfumature diverse, spesso associato a immagini di tavolate rustiche e piatti abbondanti. Tuttavia, negli ambienti più raffinati, alcune strutture stanno cercando di unire l’esperienza della campagna a una cucina d’autore, offrendo menu sviluppati da chef riconosciuti. Questa tendenza sta portando a un cambiamento nel modo in cui si interpreta e si vive il rapporto tra agricoltura e gastronomia.

C'è una parola che negli ultimi anni ha perso contorni precisi: agriturismo. Per molti resta sinonimo di tavolate rustiche, piatti abbondanti e un'estetica volutamente semplice. In realtà, in diverse parti d'Italia questa formula sta cambiando pelle. Un esempio interessante arriva dal Piemonte, nella campagna novarese, dove La Capuccina di Cureggio propone un modello che amplia il significato stesso di ospitalità rurale. La struttura occupa una dimora storica immersa in una tenuta agricola con orti, frutteto e campi coltivati. Il progetto combina ristorante, camere e attività agricola in un unico sistema, dove il paesaggio non è soltanto sfondo ma parte integrante dell'esperienza.