Quando la noia era fantasia il tempo che cambia

Un tempo il mondo si scopriva attraverso il contatto diretto, con i bambini che correvano all’aperto, i giochi tra amici e le storie condivise di persona. Le mani si sporcavano di terra, le ginocchia si graffiavano e il racconto si tramandava tra le mura delle stalle o davanti al fuoco, lontano dagli schermi e dalla tecnologia moderna.

Un tempo il mondo non arrivava attraverso uno schermo, ma passava per le mani, per le ginocchia sbucciate e per i racconti sussurrati nelle stalle o davanti al fuoco. In quel mondo, essere bambini era diverso: si cresceva in fretta, aiutando nei campi o nelle faccende domestiche, ma si possedeva l'intero quartiere o l'intero bosco come parco giochi personale. Per capire come si viveva, dobbiamo immaginare tre fondamenta principali: Il cortile o la via erano il centro della socialità. Non esistevano appuntamenti: si usciva di casa e si trovavano gli amici. Il gioco era un esercizio di creatività pura: un cerchio di ferro, quattro sassi o una corda bastavano per riempire un intero pomeriggio.