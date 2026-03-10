Qualcomm | il 6G arriva nel 2029 con AI integrata nella rete

Da ameve.eu 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualcomm ha annunciato che entro il 2029 sarà disponibile la prima generazione di dispositivi 6G, con l'intelligenza artificiale integrata nella rete mobile. La società prevede di lanciare i primi prodotti commerciali in quell'anno, offrendo una connessione più avanzata e intelligente rispetto alle tecnologie attuali. Questa novità segna un passo importante nello sviluppo delle reti di nuova generazione.

Qualcomm ha annunciato che i primi prodotti commerciali di sesta generazione arriveranno nel 2029, integrando l’intelligenza artificiale direttamente nella rete mobile. Questa evoluzione tecnologica non si limita a migliorare le prestazioni, ma abilita nuove classi di servizi per la gestione del traffico e l’analisi dati su vasta scala. L’annuncio arriva in un momento cruciale dove due tecnologie distinte, le telecomunicazioni e l’AI, iniziano a convergere per risolvere problemi reali del territorio italiano. La promessa è quella di una rete capace di agire come sensore, mappando movimenti e parametri fisici senza dispositivi dedicati. Si tratta di uno spostamento paradigmatico: da semplice trasmissione dati a un ecosistema intelligente che percepisce l’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

qualcomm il 6g arriva nel 2029 con ai integrata nella rete
© Ameve.eu - Qualcomm: il 6G arriva nel 2029 con AI integrata nella rete

Articoli correlati

Qualcomm 6g coalizione industriale punta a lanciare il 6g commerciale entro il 2029l’evoluzione della connettività mobile ha attraversato tappe decisive, dal 3G al 5G, aprendo nuove opportunità tecnologiche.

Qualcomm presenta il primo chip wifi 8 pronto e annuncia reti 6g entro il 2029le novità presentate al mobile world congress delineano una strategia mirata a potenziare la connettività futura tramite componenti hardware...

Contenuti e approfondimenti su Qualcomm il 6G arriva nel 2029 con AI...

Temi più discussi: Qualcomm al Mwc: AI ovunque, dal polso al 6G, fino all’industria 4.0; Le novità Qualcomm al MWC 2026: da Snapdragon Wear Elite, al 6G e WiFi 8; 6G, da rete che trasporta dati a rete intelligente: Qualcomm accelera al MWC 2026; Snapdragon Wear Elite e 6G: al MWC il futuro secondo Qualcomm.

Qualcomm e 6G: roadmap ufficiale verso il debutto commerciale nel 2029Durante il MWC 2026, Qualcomm ha delineato in modo concreto il percorso che porterà all’arrivo delle prime reti 6G commerciali a partire dal 2029. L’annunc ... tecnoandroid.it

È già tempo di 6G: l’intelligenza artificiale entra nella rete mobileQualcomm spiega il senso del 6G: il suo valore in ottica di integrazione AI e potenziali applicazioni. Nel 2029 arriveranno i primi prodotti (per gli operatori) ... repubblica.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.