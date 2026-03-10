Qualcomm | il 6G arriva nel 2029 con AI integrata nella rete

Qualcomm ha annunciato che entro il 2029 sarà disponibile la prima generazione di dispositivi 6G, con l'intelligenza artificiale integrata nella rete mobile. La società prevede di lanciare i primi prodotti commerciali in quell'anno, offrendo una connessione più avanzata e intelligente rispetto alle tecnologie attuali. Questa novità segna un passo importante nello sviluppo delle reti di nuova generazione.

Qualcomm ha annunciato che i primi prodotti commerciali di sesta generazione arriveranno nel 2029, integrando l'intelligenza artificiale direttamente nella rete mobile. Questa evoluzione tecnologica non si limita a migliorare le prestazioni, ma abilita nuove classi di servizi per la gestione del traffico e l'analisi dati su vasta scala. L'annuncio arriva in un momento cruciale dove due tecnologie distinte, le telecomunicazioni e l'AI, iniziano a convergere per risolvere problemi reali del territorio italiano. La promessa è quella di una rete capace di agire come sensore, mappando movimenti e parametri fisici senza dispositivi dedicati. Si tratta di uno spostamento paradigmatico: da semplice trasmissione dati a un ecosistema intelligente che percepisce l'ambiente circostante.