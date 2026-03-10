Q-Meta glioblastoma ricostruito in 3D per studiarlo con tecniche quantistiche

Un nuovo progetto ha sviluppato un modello tridimensionale del glioblastoma utilizzando tecniche di stampa 3D e strumenti quantistici. Lo scopo è di analizzare il tumore in modo più dettagliato e preciso. Il modello riproduce le caratteristiche strutturali del tumore reale, offrendo nuove possibilità di studio. La ricerca coinvolge scienziati di diversi settori che collaborano per migliorare le analisi.

Novità nella lotta al glioblastoma. Un progetto punta a creare un modello 3D del tumore cerebrale, riproducendo e modificando anche il microambiente tumorale, per studiare come mai prima come si comporta questa neoplasia ferocissima che ha una sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di appena il 5%; in più, l’obiettivo è studiarlo con tecniche quantistiche in modo da approfondirne ogni aspetto e comportamento. E’ questo il cuore del lavoro quinquennale ‘Q-Meta: Quantum-enhanced multidimensional platform for the functional study of cancer cells metabolism’ (Piattaforma multidimensionale potenziata da tecnologie quantistiche per lo studio funzionale del metabolismo delle cellule tumorali), coordinato da Giada Bianchetti, biofisica, ricercatrice dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Lotta al glioblastoma, progetto per ricostruirlo in 3D e studiarlo con tecniche quantistiche per capire come progredisce Arezzo, bimbo morto all’asilo: giardino ricostruito in 3D dai Ris. Servirà a chiarire dinamica incidenteIl Ris ha effettuato una lunga ispezione nella struttura e nelle aree esterne, lavorando fino al primo pomeriggio. Una selezione di notizie su Q Meta glioblastoma ricostruito in 3D... Argomenti discussi: Lotta al glioblastoma, progetto per ricostruirlo in 3D e studiarlo con tecniche quantistiche per capire come progredisce. Cervello, un modello 3D per studiare come evolve il tumoreCreare in laboratorio una modello tridimensionale del glioblastoma e del suo microambiente tumorale per ... msn.com Glioblastoma: modello 3D e tecniche quantistiche per frenare la progressioneAl via il progetto quinquennale Q-Meta presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia finanziato con oltre un milione dal Fondo italiano per la Scienza ... ilsole24ore.com