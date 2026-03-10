Pulsar la cantante Ditonellapiaga | Non scrivo canzoni politiche perché non mi sento adeguata Ma vado alle manifestazioni

Durante il Festival delle Stem 2026, organizzato da Open e Iliad, Ditonellapiaga ha dichiarato di non scrivere canzoni politiche perché si sente inadatta, anche se partecipa alle manifestazioni. La cantante ha aggiunto che, una volta pubblicate, le sue canzoni diventano di tutti e questa condizione le va bene. L'evento si è tenuto oggi, 8 marzo.

«Quando escono le canzoni, poi non restano più solo mie e va bene così». A dirlo è Ditonellapiaga, ospite al Festival delle Stem 2026, organizzato da Open, in collaborazione con Iliad e tenutosi oggi, 8 marzo. La cantante ha raccontato come, in occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, sia stata utilizzata una parte della sua canzone « Che fastidio! », che ha raccolto un grande successo al Festival di Sanremo. «E dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e (non mi fido!) Perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa», è la strofa utilizzata. «Questo perché noi donne abbiamo sempre timore in certe situazioni», ha spiegato l’artista. 🔗 Leggi su Open.online

