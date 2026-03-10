In Puglia, le tasse sono aumentate mentre il sistema sanitario continua a mostrare segni di crisi. Potito Salatto, presidente di Confindustria Puglia e Foggia, ha rivolto un avvertimento alla Regione guidata da Antonio Decaro sulla gestione del deficit nel settore sanitario. La situazione ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, evidenziando le difficoltà di un sistema in evidente difficoltà.

Il presidente di Confindustria Puglia e Foggia, Potito Salatto, ha lanciato un monito severo alla Regione guidata da Antonio Decaro riguardo alla gestione del deficit sanitario. L’aumento delle tasse e dell’addizionale Irpef regionale per coprire un disavanzo superiore a 300 milioni di euro viene definito paradossale in quanto non si traduce in servizi effettivi per i cittadini. La critica si concentra sulla mancanza di politiche sociali concrete negli ultimi due decenni di amministrazione al centrosinistra. Le parole di Salatto mettono in luce una situazione critica: si chiedono risorse aggiuntive alle famiglie e alle imprese senza che queste vengano restituite sotto forma di assistenza sanitaria accessibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia: tasse salgono, sanità crolla: il paradosso

Articoli correlati

"Il paradosso: in Puglia si aumentano tasse e si incrementa il ticket farmaceutico per non dare servizi"“Troppo facile aumentare le tasse e l’addizionale Irpef regionale per tentare di coprire un disavanzo sanitario di oltre 300 milioni di euro.

Paradosso intramoenia, liste d'attesa sgonfiate: la Corte dei Conti smaschera il "grande bluff" della sanità a PalermoA Palermo le liste d'attesa non si accorcerebbero con le cure, ma con un colpo di spugna.

Approfondimenti e contenuti su Puglia tasse salgono sanità crolla il...

SALATTO FOGGIA Sanità in Puglia, Salatto: Aumentare tasse e ticket senza servizi è paradossaleFOGGIA – «È paradossale pensare di aumentare le tasse a famiglie e imprese o incrementare il ticket farmaceutico senza aver prima garantito servizi adeguati e continuando a non fornirli». È quanto aff ... statoquotidiano.it

Vertice a Roma sul deficit della sanità pugliese: ipotesi aumento delle tasseLa spesa per il personale e i farmaci è aumentata del 4%. Allo studio un piano per far quadrare i conti, ma pesa la possibilità di un aumento dell'Irpef Un disavanzo di 360 milioni di euro. Questa è ... ilgiornale.it