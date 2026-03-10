Psoriasi al Policlinico visite gratuite per diagnosi precoce

Al Policlinico di Messina, sabato 14 marzo, la Dermatologia organizza un evento dedicato alla psoriasi, offrendo visite e consulenze gratuite ai cittadini. L’iniziativa fa parte dell’(H) Open Day sulla psoriasi, promosso da Fondazione Onda ETS in collaborazione con SIDeMaST e con il patrocinio di APIAFCO. L’obiettivo è favorire una diagnosi precoce e un’attenzione maggiore sulla condizione.

Dalle 9 alle 13, presso il padiglione H, quarto piano, sarà possibile accedere a un massimo di 32 visite, previa prenotazione via mail a [email protected]. La psoriasi, che interessa il 2-3% della popolazione,...