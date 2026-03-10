Provoca un incidente coinvolta famiglia con 3 bimbi | rifiuta i test di alcol e droga

Un incidente si è verificato ieri sera quando un’auto ha invaso la corsia opposta durante una curva, urtando una Mercedes che trasportava una famiglia con tre bambini. La persona alla guida dell’utilitaria coinvolta si è rifiutata di sottoporsi ai test di alcol e droga. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Denunciato, patente ritirata. Mamma, papà e figli portati al pronto soccorso di Esine Al volante di un’utilitaria avrebbe invaso la corsia opposta mentre affrontava una curva, urtando una Mercedes con a bordo un’intera famiglia. La berlina, dopo l’impatto, si è girata su se stessa: mamma, papà e i tre figli – di 6, 4 e 2 anni – sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e poi trasportati all’ospedale di Esine, in codice verde. Per loro solo un forte spavento e lievi traumi, ma fortunatamente nulla di grave è stato riscontrato dai medici che li hanno visitati all’arrivo al pronto soccorso. I piccoli sono stati sottoposti a tutti i controlli di rito e sono poi stati dimessi nelle ore successive alla verifica delle loro condizioni. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Provoca un incidente e si ribalta con l'auto, ma rifiuta di sottoporsi all'alcol test

Causa un incidente e rifiuta l'alcol test: 74enne denunciato dai carabinieriÉ successo nel fine settimana a Crevoladossola, dove l'uomo ha mancato una precedenza, scontrandosi con un altro veicolo, fortunatamente senza...

Sister stole the baby and her life! 3 years later, the child reveals the dark truth!

Altri aggiornamenti su Provoca un incidente coinvolta famiglia...

Temi più discussi: Ubriaco al volante provoca un incidente sulla Regionale 307: tre auto coinvolte; Provoca un incidente tra Castro e Lovere ma rifiuta di sottoporsi ai test per alcol e droga: patente ritirata; Con l’auto rubata fugge a tutta velocità e causa un incidente. Ferito un bimbo di 5 anni; Non si ferma all’alt dei carabinieri e provoca un incidente in Largo Flaiano, feriti lievi.

Grave incidente tra auto e autocisterna provoca un tragico bilancioUn tragico incidente stradale sulla Romea coinvolge un'auto e un'autocisterna. Un morto e un ferito grave. Scopri i dettagli ... bigodino.it

Drammatico incidente frontale tra tre auto provoca un morto: un veicolo finisce nel fosso e si ribaltaUn tragico incidente stradale a Maserada sul Piave ha causato la morte di un giovane di 29 anni. Le indagini sono in corso ... bigodino.it

Come attirare clienti Provoca SOFFICE dipendenza Viale delle Province 82-90, Roma Via dei Greci 20 , Roma via del corso https://matremshop.com Ordinalo su Glovo - facebook.com facebook

Roma: auto in fuga da polizia provoca un incidente. Uccisa una famiglia di tre persone x.com