Provinciale 73 | dopo 24 mesi la frana è vinta

Dopo ventiquattro mesi di chiusura, la Provinciale 73 di Lupara è stata riaperta al traffico. La frana che aveva causato il blocco della strada è stata superata, permettendo nuovamente il passaggio tra i centri abitati e le aree circostanti. La riapertura della strada segna la fine di un periodo di isolamento per la zona.

La strada riprende vita. Dopo ventiquattro mesi di silenzio e isolamento, la Provinciale 73 torna ad essere un’arteria vitale per il territorio di Lupara e i centri limitrofi. Quello che era un muro invalicabile, causato da una frana che aveva interrotto il collegamento con la Fondovalle Biferno, è stato rimosso grazie a un intervento che ha richiesto quasi un milione di euro di investimenti pubblici. I pendolari, gli studenti e i residenti hanno finalmente smesso di usare percorsi alternativi tortuosi e lunghi, ritrovando la connettività essenziale per la vita quotidiana del Molise. Il peso del tempo perso e il costo della ripresa. Due anni sono un’eternità nella vita di chi abita le zone interne, dove ogni minuto in più nello spostamento si traduce in costi reali e opportunità perse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

