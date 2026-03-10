Provedel fuori | Motta 19 anni subentra in emergenza

Durante l’ultima partita della Lazio, il portiere Provedel è stato sostituito, lasciando il campo inaspettatamente. In sua assenza, il tecnico ha deciso di far entrare Motta, un giovane di 19 anni, per coprire la posizione in modo temporaneo. La decisione è arrivata in una fase critica, creando un cambiamento repentino nelle linee difensive della squadra.

La stagione della Lazio si chiude con un colpo di scena che ribalta gli equilibri difensivi e costringe il tecnico a una soluzione d'emergenza. Ivan Provedel, pilastro portiere biancoceleste, vede terminare anticipatamente la sua annata a causa di un grave infortunio alla spalla che richiede intervento chirurgico immediato. Al suo posto, Maurizio Sarri deve affidarsi al giovane Edoardo Motta, classe 2005, per chiudere il campionato e disputare le sfide decisive per l'accesso alla finale di Coppa Italia. La situazione è critica: senza il titolare, la squadra perde uno dei pochi elementi positivi raccolti finora, uomo capace di garantire dodici partite pulite nella Serie A corrente.