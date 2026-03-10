A Pisa, la mobilitazione transfemminista ha portato manifestanti ai cancelli dei cantieri Leonardo a Ospedaletto, con l’obiettivo di evidenziare la differenza tra gli otto miliardi destinati alle armi e lo zero investito nella sanità. La protesta ha coinvolto un gruppo di persone che ha espresso il proprio dissenso contro le scelte di spesa dello Stato, trasformando le strade della città in un punto di confronto pubblico.

La mobilitazione transfemminista ha trasformato le strade di Pisa in un fronte attivo contro la produzione bellica, portando la protesta direttamente ai cancelli dei cantieri Leonardo a Ospedaletto. Tra domenica 8 e lunedì 9 marzo 2026, le associazioni locali hanno unito la lotta per i diritti delle donne alla denuncia dell’economia della guerra che si radica nel territorio pisano. Il corteo ha attraversato il Lungarno e Piazza XX Settembre, trasformando lo spazio pubblico in un palcoscenico di rivendicazione sociale e politica. Le organizzatrici hanno sottolineato come la sicurezza non risieda nelle strade militarizzate, ma nell’accesso alle cure mediche, al cibo e a un salario dignitoso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Proteste a Pisa: 8 miliardi per armi, zero per la sanità

Articoli correlati

Proteste per la fiera delle armi Eos, il Comune convoca un incontro pubblico con le associazioniCome preannunciato dagli organizzatori l'esposizione si svilupperà per oltre 60 mila metri quadrati, ci sarà la possibilità di provare le armi (a...

Armi all’Ucraina, la rivelazione del generale Portolano: “L’Italia ha già fornito 3 miliardi”L’attuale scenario geopolitico internazionale impone una riflessione profonda sul ruolo della difesa nazionale e sugli impegni assunti dall’Italia...

Una raccolta di contenuti su Proteste a Pisa 8 miliardi per armi...

Discussioni sull' argomento Non Una di Meno lancia la manifestazione per l'8 Marzo a Pisa; Juventus-Pisa, proteste sul gol di Thuram: era da annullare?; Juventus-Pisa, proteste sul gol di Thuram: era da annullare?; Moviola Juventus-Pisa: Locatelli su Aebischer, era rigore? McKennie-Loyola, proteste toscane sul 2-0.

Juventus-Pisa, proteste sul gol di Thuram: era da annullare?Proteste in Juventus-Pisa. Oggi, sabato 7 marzo, i bianconeri hanno ospitato i toscani nella 28esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale giudicato quantomeno dub ... adnkronos.com

Proteste biancocelesti https://mdst.it/3NqwVzy #SportMediaset - facebook.com facebook

A #Bologna le proteste delle studentesse per lo #sciopero dell' #8marzo: "No al #patriarcato". Picchetti in diversi istituti e occupato il 38 di via Zamboni all'Università. #donne x.com