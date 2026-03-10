Pronto soccorso Imola | +3% emergenze gravi piano emergenza

Il Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola ha registrato un aumento del 3% delle emergenze gravi. In risposta a questa situazione, l’Ausl ha messo in atto un piano di emergenza che prevede nuove procedure organizzative e l’ampliamento dei posti letto disponibili per gestire meglio l’afflusso di pazienti. La situazione richiede un’attenzione costante e interventi immediati per garantire assistenza adeguata.

Il Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Scaletta a Imola affronta una pressione crescente, spingendo l’Ausl ad attivare un piano di emergenza basato su nuove procedure organizzative e sull’aumento dei posti letto disponibili. La strategia include la riattivazione di 15 posti nel settore chirurgico e l’introduzione di un cruscotto quotidiano per gestire i ricoveri in tempo reale. I dati del 2025 mostrano che mentre il numero totale di accessi al pronto soccorso rimane stabile rispetto all’anno precedente, si registra un aumento significativo delle emergenze gravi e delle urgenze complesse. Questa tendenza verso casi più critici richiede una risposta immediata sul fronte delle risorse umane e strutturali, con particolare attenzione alla carenza di personale infermieristico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

