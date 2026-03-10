Pronto polizia ho ucciso la mia ex Ma la donna era ancora viva arrestato uomo di 45 anni a Ragusa

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Ragusa dopo aver chiamato la polizia confessando di aver ucciso la sua ex convivente. L'episodio si è verificato a Ispica, dove le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo della telefonata. Quando sono arrivati, la donna era ancora viva, sebbene in condizioni critiche e priva di sensi.

È accaduto a Ispica. L'uomo avrebbe contattato la polizia confessando di aver ucciso la convivente. Giunti sul posto, però, gli agenti hanno trovato la vittima ancora in vita, seppur in gravissime condizioni e priva di sensi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Telefona al 112 e confessa: “Ho ucciso la mia convivente”, ma la donna era ancora viva ed è stata soccorsa

“Un uomo è entrato e ha ucciso mia moglie”, ma il killer era lui: arrestato ex concorrente di American IdolIn Ohio Caleb Flynn, ex concorrente di American Idol, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la moglie davanti alle due figlie e aver...

SS Division in France, Das Reich

Una selezione di notizie su Pronto polizia

Argomenti discussi: La moglie del cuoco cinese ucciso dalla polizia a Rogoredo: Mio marito poteva salvarsi: perché gli hanno sparato alla testa?.

Sicilia, ho ucciso la mia convivente: uomo chiama il 112, la donna è grave ma vivaTelefona al 112 confessando di avere ucciso la convivente, nella loro casa di Ispica, ma quando la squadra mobile della Questura di Ragusa e agenti del commissariato di Modica arrivano sul posto trova ... strettoweb.com

Ispica, l'aggressore: Pronto polizia, ho ucciso la mia compagna. Ma la donna era ancora vivaNei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 45 anni con l’ipotesi di reato di tentato femminicidio. L’intervento è scattato dopo una chiamata al Numero Unico di ... lasicilia.it