La partita tra Middlesbrough e Charlton si disputa nella trentasettesima giornata di Championship. Si gioca in un momento cruciale della stagione, con le formazioni pronte a scendere in campo. La sfida sarà visibile su determinati canali e piattaforme, mentre le formazioni ufficiali sono state già annunciate. Si tratta di un match che potrebbe influenzare gli equilibri in classifica.

Middlesbrough-Charlton è valida per la trentasettesima giornata di Championship: dove vederla, formazioni e pronostico La classica partita da non sbagliare, quella che si può rivelare decisiva per il finale di stagione. Il Middlesbrough, secondo in classifica, che ha 4 punti di vantaggio rispetto alla terza (la prima che va ai playoff) ospita un Charlton che ormai è quasi salvo. (Profilo Instagram Middlesbrough) – Ilveggente.it Sono quelle partite, queste, che un po’ di insidie le nascondono. Vuoi o non vuoi la pressione è altissima tra i padroni di casa che sognano la promozione diretta e che meriterebbero anche per quello che hanno fatto fino ad oggi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Middlesbrough-Charlton: è la partita da non sbagliare

