Il professor Paolo Guerrieri afferma che l’ordine di Bretton Woods non tornerà più e che il mondo si trova ora in un’epoca definita come G0. Secondo lui, l’ordine internazionale non è stato un’imposizione unilaterale dei paesi più potenti sui più deboli, ma si è sviluppato nel tempo grazie alla partecipazione di nazioni di diverse dimensioni. Gli incentivi alla cooperazione internazionale continuano a essere presenti.

L’ordine internazionale non è stato un’imposizione dei più forti sui più deboli. È stato costruito nel corso dei secoli da paesi grandi e piccoli, e gli incentivi alla cooperazione restano forti. Con queste parole la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, intervenendo alla Columbia Law School di New York, ha invitato a non considerare definitivamente tramontata l’architettura globale nata nel secondo dopoguerra. Piuttosto, ha sostenuto, quell’ordine — fondato su istituzioni come le Nazioni Unite, il sistema di Bretton Woods, il GATT e poi l’Organizzazione mondiale del commercio — dovrebbe essere aggiornato attraverso “ riforme pragmatiche che riflettano il mondo così com’è ”. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Professor Paolo Guerrieri: "L’ordine di Bretton Woods non tornerà più. Siamo ad al mondo del G0”

Il Mondo a pezzi - Conversazione con il professor Paolo Guerrieri PaleottiNuovo appuntamento con il mondo a pezzi la rubrica con il professor Paolo Guerrieri che insegna Economia sia sporco a Parigi buongiorno e ben trovato professore Un uomo prodotti dunque siamo anche ... radioradicale.it

Il Mondo a pezzi - Intervista al Professor Paolo Guerrieri PaleottiDa parte dei consumatori da parte delle imprese si guarda al futuro in questo senso che ancora se guardiamo appunto l'andamento economico vediamo Una crescita un Parise occupazione bassa però a glieli ... radioradicale.it