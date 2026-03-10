Processo Dedalo-Petrolmafie a Vibo pene ridimensionate e assoluzioni I NOMI

Nel processo “Dedalo-Petrolmafie” a Vibo, la Corte ha emesso sentenze con pene ridotte e alcune assoluzioni. L’udienza riguarda un’inchiesta della DDA di Catanzaro che coinvolge diversi imputati. Le decisioni sono state rese note dopo il dibattimento, senza che siano stati resi noti i nomi degli accusati. Le sentenze sono state pubblicate ufficialmente dall’autorità giudiziaria.

Pene ridimensionate e assoluzioni nel processo ispirato dall' operazione "Dedalo-Petrolmafie", a firma della DDA di Catanzaro. Risvolti importanti in seguito alla sentenza della Corte d'Appello, nel processo che vedeva imputato, tra gli altri, l'ex presidente della Provincia di Vibo Valentia ed ex sindaco di Stefanaconi, Salvatore Solano, che è stato assolto. Le accuse mosse agli imputati Si va dall'associazione mafiosa all'estorsione, al riciclaggio e al reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, intestazione fittizia di beni, oltre all'evasione delle imposte e delle accise.