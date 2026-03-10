Processione di San Giuseppe chiusure e divieti in centro

Per la festa di San Giuseppe, giovedì 19 marzo, il settore 7 della polizia locale ha stabilito chiusure e divieti temporanei alla viabilità nel centro città. La processione si svolgerà in quella giornata e saranno adottate misure specifiche per regolare il traffico e garantire la sicurezza dei partecipanti. Le modifiche riguarderanno diverse strade del centro urbano durante l’intera giornata.

In occasione della festa di San Giuseppe, il dirigente del settore 7 della polizia locale ha disposto modifiche temporanee alla viabilità per la giornata di giovedì 19 marzo. La decisione segue la richiesta del parroco del Santuario diocesano San Giuseppe, don Giovanni Scordino, per consentire lo svolgimento delle tradizionali iniziative religiose e popolari. Il provvedimento prevede l’obbligo di transito per via Amendola per i veicoli provenienti da piazza Gallo e da via Bac Bac diretti verso via Empedocle, via Garibaldi e via OrfaneBarone. Sono esclusi dal divieto i bus di linea, le forze dell’ordine, i mezzi di soccorso, i taxi, i furgoni e i veicoli impossibilitati a percorrere via Amendola. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Sfilata dei “Bambini del mondo”, domenica di chiusure e divieti in centroL’ordinanza, firmata dal responsabile del settore VII, prevede la sospensione della circolazione e della sosta in diverse vie e piazze del centro...

San Giuseppe torna fra la sua gente: dopo 60 anni il simulacro verrà riportato in processioneAgrigento si prepara a vivere un evento unico e carico di profonda emozione: dopo sessant’anni il venerato simulacro di San Giuseppe tornerà a essere...

Processione di San Giuseppe patrono di Gimigliano (Cz), festa 2023

Aggiornamenti e notizie su Processione di San Giuseppe chiusure e...

Temi più discussi: La preghiera composta da San Francesco di Sales a San Giuseppe, padre putativo di Gesù; Eventi - Festa di San Giuseppe a Calatafimi Segesta - Calatafimi (TP); Marettimo: restaurato il simulacro di San Giuseppe che andrà in processione il 19 marzo; La festa di San Giuseppe, a Roma si celebra nel quartiere dove c'è la Basilica.

Agrigento, viabilità modificata per la festa di San Giuseppe: divieti e chiusure il 19 marzoCambia la viabilità nel centro cittadino in occasione delle celebrazioni religiose dedicate a San Giuseppe. Il Comune di Agrigento ha emanato un’ordinanza che disciplina traffico e sosta per consentir ... scrivolibero.it

Salemi, torna la Festa di San Giuseppe: tra Cene, cultura, e sportSALEMI (TRAPANI) – Tornano a Salemi le tradizionali Cene e gli altari di San Giuseppe, insieme a mostre, musica e numerosi eventi culturali. Dal 15 al 22 marzo la cittadina trapanese ospiterà la ‘Fest ... livesicilia.it

Vecchia foto della processione di San Rocco (del 27 gennaio) mentre percorre la Via Cairoli, scattata presumibilmente negli anni che vanno dal 1935 al 1940. - facebook.com facebook