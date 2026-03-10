Prima pagina Tuttosport | Milan-Inter da batticuore Allegri diavolerie Scudetto Ansia Chivu

La prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 10 marzo 2026, riporta l’evento tra Milan e Inter, due squadre che si sono affrontate in una partita molto emozionante. Allegri è protagonista con le sue strategie, mentre Chivu mostra segni di ansia durante il match. La rassegna stampa di oggi si concentra sui dettagli di questa sfida e sulle reazioni dei protagonisti in campo.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 10 marzo 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della situazione in casa Juventus. La proprietà, infatti, tra rinnovi di contratto in ballo e volata in campionato per il quarto posto, ha fatto arrivare - chiaro - un messaggio alla squadra bianconera: non esiste alternativa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Perché senza, persino il futuro di Kenan Yildiz tornerebbe in discussione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

