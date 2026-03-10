Prima e Seconda categoria Impresa Torrelaghese Corsanico allunga a +5

Nella giornata di calcio, la Torrelaghese ha ottenuto una vittoria importante battendo 3-2 il Corsagna, grazie a una rimonta negli ultimi minuti. La squadra di Corsanico ha allungato a cinque punti in classifica, mentre il Capezzano Pianore ha concluso il suo incontro con un pareggio. La partita si è conclusa con una vittoria della Torrelaghese, che ha conquistato tre punti fondamentali.

In Prima categoria pareggia il Capezzano Pianore (nella foto) mentre vince con un'incredibile contro-rimonta nel finale la Torrelaghese che sigla la vera impresa di giornata battendo 3-2 il Corsagna. I gialloviola sul sintetico viareggino del Marco Polo Sports Center passano in vantaggio con il ritrovato goleador Alessio Saviozzi (bella rete in pallonetto) ma poi nella ripresa vanno sotto 2-1. Decisive lì le mosse dell'allenatore Riccardo Belluomini che rimescola le carte cambiando modulo e operando quattro sostituzioni. fra cui quella che vede l'ingresso del risolutivo bomber Marco Manfredi, autore di una doppietta indimenticabile che stende i neroverdi lucchesi agganciandoli a metà classifica a quota 31 punti (ma soltanto a +1 sulla zona playout).