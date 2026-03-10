Prima donna vicepresidente | Luisa Di Gasbarro rompe

Il 10 marzo 2026, nel Parlamentino del Cnel a Roma, si è svolta la cerimonia in cui Luisa Di Gasbarro è stata ufficialmente nominata prima donna vicepresidente del organismo. La sua nomina rappresenta un momento storico per le istituzioni italiane, segnando un record di rappresentanza femminile in ruoli di alta responsabilità. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi rappresentanti politici e istituzionali.

La storia professionale di Luisa Di Gasbarro si è scritta oggi, 10 marzo 2026, all'interno del Parlamentino del Cnel a Roma. Il Consiglio nazionale ha eletto questa professionista come la prima donna vicepresidente della Federazione Maestri del Lavoro Italia. Proveniente dal Consolato provinciale di Ancona, Di Gasbarro assume un ruolo che rompe una barriera storica nell'organizzazione. La sua elezione non è solo un fatto amministrativo, ma segna un cambiamento strutturale nella rappresentanza dei lavoratori insigniti con la Stella al Merito del Lavoro. Una rottura di genere in un'istituzione secolare. Il momento decisivo si è consumato nella mattinata odierna, quando il consiglio ha preso atto della nuova composizione degli organi dirigenti.