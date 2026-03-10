Presunto rigore per la Cremonese | il giudizio dei vertici arbitrali smorza la polemica

I vertici arbitrali hanno comunicato che il controllo alla sala Var di Lissone non ha riscontrato irregolarità nel contatto tra il difensore del Lecce e l’attaccante avvenuto durante la partita. L’arbitro Simone Sozza aveva inizialmente giudicato il fallo come regolare e il gioco è stato ripreso senza interruzioni. La decisione è stata confermata dopo il check di verifica.

Su Dazn riproposte le immagini del contatto tra Jean e Sanabria e le comunicazioni tra arbitro e sala Var. Mauro Tonolini: “L’intensità per noi deve essere valutata dal direttore di gara” LECCE – “Simo, check completato, puoi fare riprendere il gioco. Non c’è assolutamente niente”. Con queste parole dalla sala Var di Lissone è stato dato il via libera all’arbitro Simone Sozza che aveva giudicato corretto il contatto tra il difensore del Lecce Gabi Jean e l’attaccante della Cremonese Antonio Sanabria. L’episodio si è verificato durante il sesto minuto di recupero della gara vinta dai salentini per 2 a 1. Uno scontro diretto, molto importante per gli equilibri nella zona salvezza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

