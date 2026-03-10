Prestito rubato | 5.000 euro e beni Apple a un pensionato

Un commercialista di Tolentino, residente a Porto Sant'Elpidio, è sotto accusa per aver ottenuto un finanziamento da Findomestic usando l'identità rubata di un pensionato della provincia di Rovigo. L'imputato ha richiesto 4.975 euro per acquistare beni elettronici e domestici, facendo pagare le rate al cittadino veneto ignaro dell'accaduto. L'incidente si è verificato il 5 dicembre 2023 a Civitanova, dove i beni sono stati consegnati all'imputato mentre le bollette sono arrivate alla vittima. Il processo si aprirà il 14 luglio davanti al giudice Barbara Angelini. L'inganno digitale e la sostituzione di persona. La vicenda ruota attorno a Carlo Pisciotta, un sessantanovenne che si è spacciato per un altro soggetto per accedere a un prestito online.