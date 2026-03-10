Presidente CIP | Le nove medaglie? Non ci aspettavamo questo inizio

Il Presidente del CIP, Marco Giunio De Sanctis, ha commentato con soddisfazione le prime medaglie ottenute nei primi quattro giorni di Giochi Paralimpici. Sono state vinte nove medaglie in totale, con tre ori, cinque argenti e un bronzo. De Sanctis ha dichiarato che non si aspettava un inizio così positivo e ha espresso ottimismo per le prossime competizioni.

Il Presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis soddisfatto delle prime prime 9 medaglie (3 ori, 5 argenti e 1 bronzo) conquistate nei primi quattro giorni di Giochi Paralimpici. Eguagliata per numero di ori Lillehammer 1994 e Nagano 1998. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Presidente CIP: "Le nove medaglie? Non ci aspettavamo questo inizio"