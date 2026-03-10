il 13 marzo 2026. “Malefica” è un romanzo cattivo e tenero allo stesso tempo. È il ritratto feroce di una generazione sradicata e disadattata,raccontato da una voce letteraria inedita e indimenticabile. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

"Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d'arte": presentazione alla Biblioteca CannizzaroMartedì 20 gennaio, alle ore 17, alla Biblioteca comunale "Tommaso Cannizzaro", al 1° piano del Palacultura Antonello, si svolgerà la presentazione...

Leggi anche: Presentazione del libro 'Non offendere'

Disney Favorite Stories Collection VHS Ad (1993)

Altri aggiornamenti su Presentazione del libro Malefica

Discussioni sull' argomento Malefica. Rabbia e sradicamento nel romanzo d'esordio di Nicole Trevisan; MONDADORI STORE PROMUOVE LA CAMPAGNA FACCIAMO LUCE; Non ancora 101 alla Biblioteca del Vespucci-Colombo.

Milannews.it. . Le parole di Davide #Bartesaghi alla presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini, dove gli verrà consegnato il premio: “Amico dei Bambini … Un Esempio per loro”. (Via @lorenzodeangelis_ e @antonello__gioia ) - facebook.com facebook

A Casa Sanremo durante la presentazione del mio nuovo libro “La sfida delle idee”, la domanda di una dei presenti mi ha permesso di riflettere su tante scelte che negli anni mi hanno fatto cambiare percorso. #Giornalismo #Curiosità x.com