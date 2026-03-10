Presentazione catalogo e video Enrico Sirello Programmatica

Martedì 10 marzo alle 18.30 si terrà la presentazione del catalogo e del video dedicati a

Martedì 10 marzo, alle ore 18.30, presso JUS Museum Galleria d'Arte (Palazzo Calabritto, Via Calabritto 20, piano nobile, scala B) verrà presentato il catalogo della mostra "Enrico Sirello. Programmatica", a cura di Marcello Palminteri.Alla presentazione interverranno il curatore Marcello Palminteri, l'avv. Olindo Preziosi, che introdurrà l'incontro, e Giulia Sirello, figlia dell'artista.Il volume, pubblicato da JUS Museum Edizioni, raccoglie immagini, materiali d'archivio e un ampio saggio critico dedicato alla ricerca di Enrico Sirello (1930–2016), artista tra i più singolari dell'astrazione italiana del secondo Novecento, la cui attività attraversa pittura, teatro, performance e sperimentazione visiva, sviluppandosi tra Livorno, Firenze e Roma.

