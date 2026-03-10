Prendiamoci Gusto a Umbria Fiere riapre il ristorante interno alla struttura

Durante l’evento ‘Dalla visione all’azione’ martedì 10 marzo, è stato inaugurato il nuovo ristorante self service e bar ‘Prendiamoci Gusto’ all’interno di Umbria Fiere, nel comune di Bastia Umbra. La struttura, recentemente riaperta, offre ora un punto di ristoro dedicato ai visitatori e agli espositori presenti alla fiera. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti locali e organizzatori dell’evento.

Affidato alla Camst che ha investito 200mila euro per la riqualificazione. L'area di 564 metri quadrati vedrà 220 posti a sedere, creando 7 nuovi posti di lavoro Durante l'evento 'Dalla visione all'azione', tenutosi martedì 10 marzo, è stato inaugurato il nuovo ristorante self service e bar 'Prendiamoci Gusto' a Umbria fiere nel comune di Bastia Umbra. Il locale è stato affidato in concessione dal comune a Camst group, azienda tra le principali realtà nell'ambito della ristorazione collettiva e commerciale in Italia, che ha investito 200mila euro per la riqualificazione. Creerà 7 nuovi posti di lavoro. I 564 metri quadrati al piano terra del quartiere fieristico, chiuso da anni, tornano operativi con circa 220 posti a sedere, cucina interna attrezzata, caffetteria e ristorazione self-service.