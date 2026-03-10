Premio Valore Donna – Daniela Simon | riconoscimenti a dieci eccellenze femminili

A Palazzo degli Elefanti sono state premiate dieci donne che si sono distinte nel campo delle professioni e dell’impegno civile con il Premio 2026 “Valore Donna - Daniela Simon”. La cerimonia ha riconosciuto il contributo di queste donne in diversi settori, celebrando così il loro ruolo nel tessuto sociale e professionale. La premiazione ha coinvolto personalità di spicco e rappresentanti delle istituzioni.

Dieci donne protagoniste nel mondo delle professioni e dell’impegno civile sono state insignite a Palazzo degli Elefanti del Premio 2026 “Valore Donna - Daniela Simon”. L’iniziativa è stata promossa dalla presidenza del consiglio comunale, retta da Sebastiano Anastasi, in collaborazione con il Lions Club Catania for an Absolute Serve, guidato da Marcella Caruso, in occasione della Giornata internazionale della donna. Quest’anno la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, giunta alla quarta edizione e ospitata nella gremitissima aula consiliare "Giovanni Verga", ha assunto una particolare valenza simbolica perché dedicata alla memoria dell’insegnante e socia fondatrice del Lions Club Absolute, Daniela Simon, molto attiva nel volontariato sociale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

