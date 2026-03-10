Premier League di Karate a Roma gli atleti azzurri protagonisti e il programma delle gare

A Ostia, Roma, si svolge una tappa della Premier League di Karate, il massimo circuito internazionale organizzato dalla WKF. Gli atleti italiani partecipano alle gare, che attirano atleti provenienti da tutto il mondo. La competizione si tiene nel centro della città, con programmi di gare che coinvolgono diverse categorie e discipline del karate. La manifestazione rappresenta un momento importante per il circuito mondiale.

Ostia – Roma sarà il centro del karate mondiale con una delle quattro tappe del circuito Premier League, il massimo livello internazionale targato WKF. Dal 13 al 15 marzo 2026, il PalaPellicone di Ostia ospiterà i migliori atleti del ranking per tre giorni di gare di altissimo livello. La tappa romana rappresenta uno snodo decisivo nella corsa al titolo di Grand Winner 2026, assegnato ai migliori karateka dell’anno al termine del circuito. Cos’è la Premier League. La Premier League è il circuito più prestigioso del karate mondiale. La partecipazione è riservata ai primi 32 atleti del ranking WKF per ciascuna categoria, a scalare in caso di assenze. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

