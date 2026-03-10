premiati i cittadini fotografi

Più di cento cittadini hanno partecipato alla serata conclusiva di Padernorama, il primo concorso fotografico promosso dal Comune in collaborazione con Officina Fotografica. L’evento ha visto premiati gli autori delle immagini che meglio hanno rappresentato la città, secondo i criteri stabiliti dal concorso. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, tutti chiamati a condividere le proprie fotografie di Paderno.

Più di cento persone hanno preso parte alla serata conclusiva della prima edizione di Padernorama, il concorso fotografico promosso dal Comune in collaborazione con Officina Fotografica, nato per raccontare la città attraverso gli sguardi e le immagini dei cittadini. Anche il concorso ha riscosso grande interesse: sono state inviate più di 120 fotografie da amatori di ogni età. La categoria più rappresentata è stata " Il verde, i parchi e i giardini della città ", a conferma del forte legame con gli spazi naturali e i luoghi di socialità del territorio. Le altre sezioni— " Il mio quartiere " e " Architettura e monumenti " — hanno raccontato scorci, atmosfere e dettagli di Paderno attraverso prospettive personali e originali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

IL PREMIO 28 DICEMBRE 2025

