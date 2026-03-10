Nella preghiera della sera del 10 marzo 2026, si chiede a Dio di insegnare a amare tutti, non solo chi ci è vicino. La richiesta è rivolta a ottenere uno sguardo nuovo, capace di riconoscere il volto del Signore in ogni persona incontrata lungo il cammino. La preghiera esprime un desiderio di ricevere questa grazia, sottolineando che amare tutti è un dono e non una conquista personale.

Amare chi ci è vicino è un dono, amare tutti è una grazia che solo Dio può insegnarci. Una preghiera della sera accorata per chiedere al Signore di donarci uno sguardo nuovo, capace di scorgere il Suo volto in ogni fratello che incontriamo sul nostro cammino. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazie per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché la notte che si apre dinanzi a noi trascorra serenamente e con un riposo tranquillo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 10 Marzo 2026: “Insegnami ad amare tutti”

Articoli correlati

Preghiera della sera, 2 Marzo 2026: “Insegnami la gratitudine”Preghiera della sera del lunedì: affidati con fiducia alla Misericordia del Padre.

Preghiera della sera 22 Dicembre 2025: “Insegnami ad accettare”Con questa semplice orazione affidiamoci a Dio perché faccia scendere su di noi la Sua protezione per noi e i nostri cari.

Contenuti utili per approfondire Preghiera della

Discussioni sull' argomento Papa nel Principato di Monaco: giovedì messa in cattedrale e preghiera nelle parrocchie in preparazione alla visita di Leone XIV; C'è il Ramadan. E il Comune chiude la strada tutte le sere; Ramadan 2026 : Il calendario delle preghiere e degli orari per l'iftar e il rompere del digiuno in Francia; L’abbraccio di vescovo e imam indossando il telo termico, simbolo della tragedia dei migranti: Basta morti in mare.

Vatican News. . Dalla Santa Casa di Loreto, recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario facebook

Non è essere antisemiti. Posso però rivolgere la preghiera di leggere il testo x.com