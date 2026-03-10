Il 10 marzo 2026, nella preghiera del mattino, si chiede di camminare con una richiesta di guida divina. Il martedì viene dedicato ai Santi Angeli Custodi e si inizia con una preghiera che affida a loro ogni passo della giornata. È una consuetudine di chi si rivolge a questa figura spirituale per chiedere protezione e orientamento.

Il martedì è il giorno dedicato ai Santi Angeli Custodi: iniziamo con la preghiera del mattino affidando ogni nostro passo alla loro guida. O santo angelo custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore (Padre Pio). Celebriamo tutti gli Angeli ed i Santi che si fanno nostri intercessori presso il Padre. Affidiamoci alla loro protezione imitandone l’esempio nella fede. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Cristo, vita nostra, che mediante il battesimo ci hai sepolti con Te nella morte, per renderci partecipi della Tua risurrezione, donaci di camminare oggi con Te nella vita nuova. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 10 Marzo 2026: “Donaci di camminare con Te”

Articoli correlati

Preghiera del mattino del 10 Gennaio 2026: “Fammi prendere coscienza di Te”Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e...

Preghiera del mattino del 10 Febbraio 2026: “Aiutami ad essere come Te”Il martedì onoriamo i nostri Angeli Custodi: iniziamo con la preghiera del mattino affidando ogni nostro passo alla loro guida e protezione costante.

Aggiornamenti e notizie su Preghiera del mattino 10 Marzo 2026...

Discussioni sull' argomento Cei proclama per il 13 marzo una giornata di preghiera e digiuno per fermare la violenza; Varese, giornata di preghiera per la pace: la città risponde all’appello dei vescovi; VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE, INCONTRI CON LAICATO E ASSOCIAZIONISMO, PASTORALE DELLA DISABILITÀ, GEMELLAGGIO CON LA TUNISIA: A VALVERDE LA SESSIONE PRIMAVERILE DELLA CESI; Un migliaio di islamici al parco di San Giuliano per festeggiare la fine del Ramadan.

Preghiera del mattino, 5 Marzo 2026: Donami uno sguardo di fedeIl giovedì è il tempo del silenzio e dell’incontro con Gesù Eucaristia: rivolgiamo insieme al Signore questa preghiera del mattino. lalucedimaria.it

Vatican News. . Dalla Santa Casa di Loreto, recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario - facebook.com facebook