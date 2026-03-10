Prato 7 marzo | tre manifestazioni zero scontri

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo a Prato si sono svolte tre manifestazioni che si sono svolte contemporaneamente. La presenza delle forze dell’ordine è stata significativa per garantire il rispetto delle norme e mantenere l’ordine pubblico. Non sono stati segnalati scontri o incidenti durante gli eventi. La gestione delle manifestazioni ha richiesto attenzione e coordinamento tra le autorità presenti in città.

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo, la città di Prato ha ospitato tre manifestazioni contemporanee che hanno richiesto una gestione complessa delle forze dell’ordine. La segreteria provinciale della Federazione Sindacale Polizia (Fsp) ha espresso il proprio apprezzamento per l’operato dei colleghi impegnati sul campo, sottolineando come sia stato possibile garantire il diritto di espressione di gruppi con posizioni opposte mantenendo intatta la sicurezza pubblica. Si tratta di un evento che si preannunciava delicato a causa della concomitanza di iniziative contrastanti, ma che si è svolto senza incidenti gravi grazie alla preparazione degli operatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, 7 marzo: tre manifestazioni, zero scontri Articoli correlati Leggi anche: Marzo di fuoco per la Dole. Tre scontri da brividi Prato blindata per le manifestazioni opposte. C’è anche GianiPRATO – Non si registrano al momento tensioni a Prato, blindata per la manifestazione di Remigrazione e conquista. Patrol With the Michigan Wardens | Deer Hunting, Fish, and Snowmobiles Contenuti e approfondimenti su Prato 7 marzo tre manifestazioni zero... Temi più discussi: Manifestazioni del 7 marzo: previsti tre presidi di piazza; Il giorno delle tre manifestazioni: Prato presidiata dalle forze dell'ordine ma nessun problema di ordine pubblico dopo lo spostamento in piazza Ciardi dell'iniziativa pro remigrazione; Le tre piazze di Prato (senza scontri): il presidio della remigrazione, e le due manifestazioni delle sinistre (divise); Il centro di Prato blindato per le tre manifestazioni: via le auto da piazza Europa alle Carceri. Remigrazione, alta tensione a Prato. Cortei e piazze contrapposteIl presidio dell’estrema destra e le contromanifestazioni previste in città in una data non casuale per la storia: il 7 marzo si ricordano gli scioperi del 1944 e i 133 pratesi rastrellati e deportati ... msn.com Le tre piazze di Prato (senza scontri): il presidio della remigrazione, e le due manifestazioni delle sinistre (divise)Si sono svolte senza frizioni le tre manifestazioni in programma in contemporanea sabato 7 marzo nel centro storico di Prato. Il presidio organizzato dal comitato per la remigrazione e riconquista del ... corrierefiorentino.corriere.it Basilica di Santa Maria delle Carceri a Prato. Foto di Elena Tordini - facebook.com facebook Ho parlato a una capra. Era sola sul prato. Sazia d'erba,bagnata dalla pioggia,belava. Quell'uguale belato era fraterno al mio dolore.Ed io risposi,prima per celia,poi perché il dolore è eterno,ha una voce e non varia. Questa voce sentiva gemere una capra soli x.com