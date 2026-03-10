potenza picena a falasca zamponi il titolo nazionale master

A Potenza Picena, l’atleta dell’Atletica Potenza Picena ha conquistato il titolo nazionale master indoor sui 3000 metri nella categoria M35. La gara si è svolta al PalaCasali di Ancona, dove Falasca Zamponi ha tagliato il traguardo in prima posizione, portando a casa il riconoscimento più importante della competizione. Si tratta di un nuovo successo per il podista in questa stagione.

Ennesimo trionfo per Andrea Falasca Zamponi, portacolori dell’ Atletica Potenza Picena: ai campionati italiani master indoor, svolti al PalaCasali di Ancona, il podista ha vinto il titolo nazionale sui 3000 metri, categoria M35. Nel suo palmares, questo alloro è presente già diverse volte e stavolta è una conferma del suo talento assoluto. Sulla pista dorica, Falasca Zamponi ha prodotto l’allungo decisivo sulla concorrenza dopo il primo chilometro: un’accelerazione perentoria che ha fatto il vuoto alle sue spalle, che gli ha permesso di tagliare il traguardo nell’ottimo tempo di 8 minuti 36 secondi e 54 decimi, lasciando il secondo arrivato a quasi tredici secondi di ritardo, Mattia Franchini (Sef Stamura Ancona) che ha chiuso in 8 minuti 49 secondi e 18 decimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

