Poste | il 70% di donne è segregazione non parità

Il 9 marzo 2026, un rappresentante di Poste Italiane ha denunciato che il 70 per cento delle donne impiegate negli uffici postali si configura come segregazione occupazionale, piuttosto che come segno di parità. La dichiarazione evidenzia come la presenza femminile sia ancora fortemente concentrata in specifici ruoli, senza indicare motivazioni o cause, ma semplicemente descrivendo la situazione attuale.

Il 9 marzo 2026, Michele Lunetta ha lanciato una denuncia tagliente contro la realtà delle Poste Italiane, affermando che il 70 per cento di donne negli uffici postali non rappresenta emancipazione ma segregazione occupazionale. Il segretario generale della Slc-Cgil sostiene che questa percentuale elevata nasconde un mercato del lavoro italiano che rimane tra gli ultimi in Europa per tasso di occupazione femminile. La critica si concentra sul fatto che le posizioni dirigenziali femminili siano spesso solo simboliche e non riflettano una reale parità di opportunità. L’analisi sindacale evidenzia come l’attribuzione di ruoli di relazione alle donne sia vista come una forma di incanalamento verso mansioni meno valorizzate e più stressanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

