Post-Derby di fuoco | stangata dal Giudice Sportivo per Milan e Inter

Dopo il derby combattuto, il Giudice Sportivo ha deciso sanzioni per entrambe le squadre. Il Milan ha ricevuto una penalizzazione, mentre anche l’Inter è stata coinvolta in provvedimenti disciplinari. Le decisioni sono state rese note oggi, aggiungendosi al risultato sul campo. Nessun dettaglio sulle specifiche infrazioni o sui numeri delle sanzioni è stato comunicato.

Il verdetto del campo, che ha visto il Milan trionfare di misura, si arricchisce oggi di un capitolo supplementare scritto dal Giudice Sportivo. Il dispositivo emanato nelle ultime ore ha ufficializzato una pioggia di sanzioni pecuniarie e squalifiche che colpiscono entrambi i sodalizi meneghini, sebbene il bilancio più pesante gravi sulle casse del club di via Aldo Rossi. Tra ritardi cronometrici, laser e proteste veementi, le scorie nervose della stracittadina si riflettono in un computo totale che supera i 40.000 euro di multe, confermando l'alta tensione che ha caratterizzato la sfida di San Siro. Milan: la "tassa dei due minuti" e il caso Folletti.